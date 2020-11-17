В Мексике моряки спасли лабрадора во время наводнения (видео)

В мексиканском штате Табаско во время выполнения операции по спасению пострадавших от наводнения моряки спасли лабрадора, который пытался удерживаться на плаву, хватаясь лапами за дом.

Видео спасения животного опубликовали на своей странице в Facebook представители флота Мексики.

На его кадрах видно, как напуганный лабрадор стоял на задних лапах, прижавшись к стене, а передними держался за решетку окна.

Моряки подплыли к собаке на лодке, помогли ей выбраться из воды и подняться на борт.

Местный житель Иван Эрнандес в комментариях под видео обратил внимание на то, что спасатели проявили настоящие героизм и человечность.

В ноябре в штатах Чиапас и Табаско на юге Мексики прошли проливные дожди, из-за которых началось наводнение.

Пострадали десятки тысяч домов.

В Табаско утонули шесть человек, а в штате Чиапас – больше двадцати.