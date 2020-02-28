В Мексике зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом

28 февраля 2020 г. 20:20
Источник: Интерфакс-Украина
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В министерстве здравоохранения Мексики в пятницу объявили о двух случаях заражения новым типом коронавируса COVID-19, сообщает агентство Associated Press. Отмечается, что это первые случаи, зафиксированные на территории Мексики.

Один из заразившихся - житель Мехико, который ранее в феврале посетил столкнувшуюся со вспышкой коронавируса Италию. Пятеро его родственников, с которыми он контактировал, помещены на карантин. Второй заболевший находится в штате Синалоа, расположенном на северо-западе Мексики. Данных о его недавних поездках в другие страны не приводится.

Ранее на этой неделе в Бразилии подтвердили первый случай заражения в Латинской Америки - заболевший также недавно совершал поездку в Италию.

По состоянию на утро 28 февраля, в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом COVID-19 достигло 4184 человек, увеличившись за сутки на 654. Число жертв коронавируса выросло за сутки с 57 до 70 человек, 26 из которых скончались в Иране.

В Китае с декабря число жертв коронавируса составило 2788 человек, зарегистрировано 78 824 случая заболевания.

 

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