В Мерефе нашли пропавшего подростка, сбежавшего из дома

В Харьковском районе полицейские разыскали 17-летнего пропавшего подростка, ушедшего из дома.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, 25 мая в полицию поступило сообщение от опекуна несовершеннолетнего. Мужчина заявил, что парень 24 мая в 15:00 ушел из дома и не вернулся. При этом на телефонные звонки подросток не отвечает.

26 мая полицейские увидели парня на одной из улиц города Мерефы и привезли в отдел полиции. Подросток объяснил, что все это время бродил по улицам города и не хотел возвращаться домой.

В отношении подростка любых противоправных действий не совершено. С беглецом правоохранители провели профилактическую беседу и вернули домой.