В Мерефе нашли пропавшего подростка, сбежавшего из дома

26 мая 2020 г. 10:08
38 просмотров

В Харьковском районе полицейские разыскали 17-летнего пропавшего подростка, ушедшего из дома.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, 25 мая в полицию поступило сообщение от опекуна несовершеннолетнего. Мужчина заявил, что парень 24 мая в 15:00 ушел из дома и не вернулся. При этом на телефонные звонки подросток не отвечает.

26 мая полицейские увидели парня на одной из улиц города Мерефы и привезли в отдел полиции. Подросток объяснил, что все это время бродил по улицам города и не хотел возвращаться домой.

В отношении подростка любых противоправных действий не совершено. С беглецом правоохранители провели профилактическую беседу и вернули домой.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53