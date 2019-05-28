В мэрии Одессы проходят обыски

28 мая 2019 г. 16:10
Источник: Левый берег
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Сотрудники полиции и Генеральной прокуратуры проводят обыски в департаменте коммунальной собственности мэрии Одессы, сообщает местное издание "Думская".

По данным издания, обыски идут на третьем этаже офиса муниципального департамента коммунальной собственности на улице Артиллерийской, следственные действия проводят сотрудники департамента защиты экономики Национальной полиции и Генеральной прокуратуры.

Пока неизвестно, в рамках какого уголовного дела правоохранители изымают документы. Также сообщается о задержании, однако в полиции пока не комментируют происходящее.

Напомним, накануне в одесской колонии №51 произошел бунт, в результате которого получили травмы четверо сотрудников колонии.

В связи с данными фактами органы прокуратуры в Одесской области зарегистрировали два уголовных производства.

 

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