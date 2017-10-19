В мэрии займутся организацией похорон погибших в ДТП на Сумской, траур в Харькове официально объявлять не будут - Терехов

19 октября 2017 г. 12:14
685 просмотров

В связи с трагедией на Сумской, которая произошла накануне, траур в городе официально объявлять не будут, об этом сообщил 19 октября, во время брифинга, вице-мэр Харькова Игорь Терехов. Однако в горсовете подчеркнули, что будут заниматься организацией похорон погибших в ДТП, каждой семье погибших и пострадавших пешеходов выделят по 20 тысяч гривен, также в мэрии обещают оплатить, в случае необходимости, дополнительные затраты на лечение людей.

Также, сказал Терехов, на месте ДТП дежурят сотрудники муниципальной охраны.

Видео: 

В мэрии займутся организацией похорон погибших в ДТП на Сумской - 19.10.2017

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.