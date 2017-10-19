В мэрии займутся организацией похорон погибших в ДТП на Сумской, траур в Харькове официально объявлять не будут - Терехов

В связи с трагедией на Сумской, которая произошла накануне, траур в городе официально объявлять не будут, об этом сообщил 19 октября, во время брифинга, вице-мэр Харькова Игорь Терехов. Однако в горсовете подчеркнули, что будут заниматься организацией похорон погибших в ДТП, каждой семье погибших и пострадавших пешеходов выделят по 20 тысяч гривен, также в мэрии обещают оплатить, в случае необходимости, дополнительные затраты на лечение людей.

Также, сказал Терехов, на месте ДТП дежурят сотрудники муниципальной охраны.