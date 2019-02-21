В метрополитене харьковчан попросили не поддаваться на провокации активистов

21 февраля 2019 г. 13:10

КП "Харьковский метрополитен" просит харьковчан не поддаваться на провокации отдельных личностей.

Заявление об этом опубликовано на странице в Facebook харьковской подземки.  

"Уважаемые пассажиры! Харьковский метрополитен просит харьковчан и гостей города соблюдать Правила пользования метрополитеном и не поддаваться на провокации, которые могут устраивать в метрополитене радикально настроенные группы лиц.

Подобные действия могут привести к угрозе безопасности пассажиров и нарушению Правил пользования метрополитеном", - говорится в сообщении. 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Виборчий штаб Гриценка А. С. в Шевченківському р-ні запрошує прихильників для співпраці. Клочківська 174, (050)31-31-811, (098)027-29-51.                          Высотные работы                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.