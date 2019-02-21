В метрополитене харьковчан попросили не поддаваться на провокации активистов

КП "Харьковский метрополитен" просит харьковчан не поддаваться на провокации отдельных личностей.

Заявление об этом опубликовано на странице в Facebook харьковской подземки.

"Уважаемые пассажиры! Харьковский метрополитен просит харьковчан и гостей города соблюдать Правила пользования метрополитеном и не поддаваться на провокации, которые могут устраивать в метрополитене радикально настроенные группы лиц.

Подобные действия могут привести к угрозе безопасности пассажиров и нарушению Правил пользования метрополитеном", - говорится в сообщении.