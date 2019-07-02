 

В метрополитене продолжают внедрять систему «Е-ticket»

02 июля 2019 г. 15:40

В Харькове продолжаются работы по внедрению на пассажирском электротранспорте системы «Электронный билет».

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета со ссылкой на Департамент инфраструктуры. 

По данным Департамента инфраструктуры, сейчас продолжаются работы по подключению системы в метрополитене. Уже выполнены работы по прокладке кабелей, к системе подключена часть валидаторов (53 шт.) и установлен 81 терминал самообслуживания в вестибюлях и 20 терминалов самообслуживания в подземных пешеходных переходах метро.

Воспользоваться электронным билетом уже можно на всех станциях, где установлены валидаторы.

Напомним, с декабря 2017 года система электронного билета внедрена в наземном электротранспорте  - в трамваях и троллейбусах. На 451 единице подвижного состава установлены бортовые компьютеры и смонтировано 1419 валидаторов регистрации проездов.

На трамвайных и троллейбусных остановках круглосуточно работают 166 терминалов «Е-ticket» для приобретения и пополнения билетов для проезда (разовые и электронные).

Кроме того, согласно Программе содействия безопасной жизнедеятельности в сфере соцзащиты населения, ряду категорий харьковчан выданы льготные электронные билеты, в частности:

- школьникам (84 тыс. 774 билета, льгота предоставляется с 1 сентября по 30 июня, в случае утраты выдается новый);

- участковым терапевтам и педиатрам, медсестрам, которые обслуживают больных по вызову на дому и с целью патронажной службы, работникам коммунальных учреждений здравоохранения, социальным работникам, специалистам по социальной работе и социальной помощи на дому территориальных центров предоставления социальных услуг районов города Харькова, работникам Харьковского городского цента реинтеграции бездомных, центров социальных служб для семьи, детей и молодежи  (1333 билета);

- должностным лицам районных военных комиссариатов города Харькова (по отдельному списку, 76 билетов);

- детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки (738 билетов);

- мастерам, начальникам участков, озеленителям, дворникам, работникам по комплексной уборке КП «Харьковблагоустройство», КП «Благоустрій», ООО «СПО», которые обслуживают многоквартирные жилые дома, а также печникам, печникам-трубочистам КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» и КП «Харківжилбуд» (1210 билетов).

Начато заключение договоров с вузами и профессионально-техническими учебными заведениями для выдачи льготных электронных билетов студентам.

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