В МИД дали рекомендации для выезжающих за границу

В связи с ситуацией, сложившейся с украинскими туристами в Греции, МИД обращается к гражданам Украины, которые намерены совершить путешествие за границу. Ведомство рекомендует гражданам убедиться в том, что они на самом деле могут совершить путешествие, в частности надо:

- Связаться с авиакомпанией, туристической фирмой или тем оператором, через которого бронировалась поездка, и уточнить актуальное состояние карантинных ограничений в стране и проверить статус бронирования. Ситуация может меняться, поэтому нужно находиться с оператором на постоянной связи.

- Связаться с дипломатическим учреждением Украины в стране, куда планируется путешествие, а также с представительством этого государства в Украине. Официальные органы смогут предоставить самую полную и актуальную информацию о действующих карантинных ограничениях.

- Максимально позаботиться о собственной безопасности. Тщательно изучить условия страхового полиса. Убедиться, что он покрывает потери, которые могут возникнуть в случае чрезвычайной ситуации, в том числе, инфицирования коронавирусом.

- Позаботиться о наличии дополнительных средств на случай чрезвычайной ситуации (отмены обратных рейсов и необходимости купить новые билеты, вынужденного пребывания в стране дольше запланированного срока и прочее). Взять с собой различные платежные средства - платежные карты, наличные и т.п.

- Взять с собой необходимые медицинские препараты «с запасом» - на случай вынужденной задержки за границей.

- Проверить состояние здоровья перед поездкой. Особенно это касается лиц старшего возраста и тех, кто имеет хронические заболевания, например, бронхиальную астму, диабет, сердечно-сосудистые заболевания и т.п.

Луше проверить информацию о возможности въезда или транзитного проезда через имеющиеся официальные источники, в частности - с использованием интерактивной карты МИД. Она позволяет в удобном формате получить наиболее важную информацию по любой стране мира. Карта работает в тестовом режиме. Данные, приводимые в интерактивной карте, обновляются на постоянной основе зарубежными дипломатическими учреждениями Украины.

«МИД Украины обратилось с письмом к Министерству инфраструктуры и Государственной авиационной службе Украины с рекомендациями провести соответствующую разъяснительную работу с авиакомпаниями, которые осуществляют международные пассажирские перевозки из Украины. Наша цель - невозможность продажи билетов гражданам Украины в страны, которые не разрешают въезд украинским туристам, и/или которые не имеют подтверждающих документов, необходимых для беспрепятственного въезда в страну назначения (разрешений на жительство, документов учебных заведений, подтверждения компетентных органов страны въезда и т. п), - рассказывают в министерстве. - Изменения в порядке въезда в иностранные государства зависят не в последнюю очередь от развития эпидемической ситуации в Украине. Ответственность за соблюдение правил въезда в другие страны несут непосредственно сами туристы».

МИД напоминает, что безвизовый режим с Европейским Союзом предусматривает не только права на свободное передвижение украинцев в ЕС, но и обязательства, в частности, в отношении уважения и соблюдения законов и правил стран ЕС.