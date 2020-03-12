В МИД проходит брифинг по ситуации с коронавирусом (видео)

Сегодня, 12 марта, в Министерстве иностранных дел проходит брифинг по ситуации с противодействием распространению коронавирусной инфекции.

Как сообщалось, 11 марта правительство утвердило ограничительные меры из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19.

В том числе запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели - с 12 марта.

Напомним, глава ХОГА Алексей Кучер призвал мэра Харькова Геннадия Кернеса, который не ввел обязательный карантин в школах и детсадах Харькова, выполнить распоряжение Министерства образования и науки "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19".

