В МИД проходит брифинг по ситуации с коронавирусом (видео)

12 марта 2020 г. 11:50
Источник: УНИАН
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Сегодня, 12 марта, в Министерстве иностранных дел проходит брифинг по ситуации с противодействием распространению коронавирусной инфекции.

Как сообщалось, 11 марта правительство утвердило ограничительные меры из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19.

В том числе запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели - с 12 марта.

Напомним, глава ХОГА Алексей Кучер призвал мэра Харькова Геннадия Кернеса, который не ввел обязательный карантин в школах и детсадах Харькова, выполнить распоряжение Министерства образования и науки "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19".
 

 

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