В Милане госпитализировали Сильвио Берлускони

30 апреля 2019 г. 16:00
Источник: Интерфакс-Украина
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Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони во вторник утром госпитализирован в Милане, сообщила газета "Коррьере делла сера".

Экс-премьер находится в больнице Сан-Раффаэле, где в июне 2016 года ему проводили операцию на открытом сердце.

Причиной госпитализации Сильвио Берлускони стала почечная колика, сообщает телеканал "Раи ньюс" со ссылкой на пресс-службу экс-премьера.

"Сильвио Берлускони направился в Сан-Рафаэле этим утром для лечения острой почечной колики и выразил желание, как только закончится текущее обследование, присутствовать на митинге "Вперед, Италия" с участием кандидатов на европейских выборах", - сообщила пресс-служба политика.

Недавно 82-летний Сильвио Берлускони проходил плановое обследование, и состояние его здоровья не вызывало опасений, отмечает "Коррьере делла сера".

Во вторник днем политик должен был выступать на пресс-конференции в поддержку кандидатов его партии "Вперед, Италия" на выборах в Европарламент.

Мероприятие пройдет на принадлежащей Берлускони вилле Джернетто в 25 км от Милана.

 

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