В Министерстве образования настаивают на осенних каникулах с 15 октября

МОН в понедельник направит рекомендательное письмо во все заведения общего среднего образования относительно введения каникул с 15 по 30 октября. Об этом и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет сообщил в Телеграме.

«Имея общую позицию с коллегами в правительстве и понимая всю ответственность, возложенную на нас перед страной, мы приняли решение, согласно которому завтра, 12 октября, будет подготовлено и отправлено рекомендательное письмо во все заведения общего среднего образования (независимо от цвета карантинной территории) по установлению каникул с 15 по 30 октября включительно», - написал Шкарлет.

По его словам, заведениям профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального передвысшего и высшего образования (независимо от цвета карантинной территории) будет рекомендовано перейти на дистанционную форму обучения на период с 15 октября по 15 ноября с обязательным выездом всех студентов из общежитий.

«При этом считаю необходимым вернуть средства за проживание студентам, выехавшим из общежитий с 15 октября по 15 ноября 2020 года», - указал и.о. министра.

Он добавил, что вместе с главой Минздрава Максимом Степановым будут подавать такое же предложение от двух министерств на рассмотрение комиссии по ТЭБ и ЧС с рекомендацией подготовить соответствующее распоряжение и принять его на заседании правительства уже 13 октября.

«Хочу отметить, что учреждения дошкольного образования будут работать в обычном режиме с учетом всех рекомендаций Минздрава и Главного государственного санитарного врача», - подытожил Шкарлет.