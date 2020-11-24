В Минкульте предложили ввести двухнедельный локдаун на зимние праздники

Министр культуры Александр Ткаченко предлагает двухнедельный локдаун на новогодние праздники.

Он считает, что лучше отказаться в праздники от массовых мероприятий и провести их в режиме онлайн. Такое мнение он высказал в своем Telegram-канале.

"Безусловно, Правительство должно помочь всем, кто финансово страдает в условиях безработицы. А во-вторых, отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий и встретить праздники в режиме онлайн, например, в зуме. По крайней мере, будет что вспомнить", - считает Ткаченко.

"Последние дни суточное количество инфицированных коронавирусом снизилось. Но вопрос, что нас ожидает завтра, остается открытым. Ситуация должна быть прогнозируемой. Украинцы имеют право заранее знать, что им ожидать. Растянутая во времени «красная зона» не может быть бесконечной, из-за негативного влияния на экономику", - добавил министр.

Напомним, что ранее глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявлял, что ввести локдаун могут в случае введения протокола сортировки больных COVID-19.

В Минздраве заявили, что будут требовать от правительства введения в Украине более жесткого карантина, если ежедневно выявлять 30000 больных коронавирусом.

Завтра вступит в силу постановление парламента, согласно которому правительство должно информировать об усилении карантина не менее чем за семь дней. Сейчас до конца ноября действует карантин выходного дня.