В Украине введут электронный военный билет

19 декабря 2019 г. 17:27
Источник: Интерфакс-Украина
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Заместитель министра обороны Алексей Марценюк анонсировал введение в Украине электронного военного билета.

"В первую очередь мы будем переводить в электронный вид те документы, которые являются базовыми для военнослужащего. Речь идет об электронном военном билете и автоматизации системы управления карьерой военнослужащего. Это должно быть стандартом; стыдно, что это не сделано до сих пор", - сказал Марценюк в ходе презентации "Программы трансформации Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины" в четверг в Киеве.

Также в приоритете Минобороны по электронному документообороту введение оформления компенсаций за аренду жилья без использования бумажных документов, а также онлайн-очередь на квартиры.

Кроме того, предусматривается введение электронных рапортов.

 

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