 

В Минобороны почтили память погибших украинских военных

29 сентября 2019 г. 10:33
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В Министерстве обороны Украины почтили память погибших украинских военнослужащих.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Сегодня, 29 сентября, в Министерстве обороны Украины состоялся ежедневный церемониал чествования защитников Украины, погибших в этот день в разные годы и в результате российской вооруженной агрессии на востоке Украины», - говорится в сообщении.

В памятном мероприятии приняли представители руководящего состава Минобороны и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, офицеры и работники структурных подразделений оборонного ведомства, представители Государственной пограничной службы Украины, лицеисты и военнослужащие Киевского гарнизона.

Как сказано в сообщении,  29 сентября в 2004 году во время выполнения задач в составе украинского миротворческого контингента Миссии ООН по стабилизации в Ираке погиб украинский подполковник Олег Тихонов, в 2017 году погибли два защитника Украины - старшина Луганского пограничного отряда Сергей Гувир и старший прапорщик Луганского пограничного отряда Дмитрий Деде.

По погибшим трижды раздался Колокол Памяти.

Присутствующие почтили память защитников Украины минутой молчания и возложили цветы к Стеле Памяти.

 

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