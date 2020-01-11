В Минобразования анонсировали появление в украинских школах должности карьерных советников

В украинских школах появится должность "карьерного советника", который будет помогать старшеклассникам в выборе будущей профессии. Среди обязанностей советника будет, в частности, объяснение той или иной специальности, ее специфика и возможности.

Об этом сообщила Министр образования и науки Украины Анна Новосад в интервью изданию РБК-Украина.

По ее словам, ученики часто выбирают не то, чем бы на самом деле хотели заниматься, но осознают это слишком поздно и тратят свое время.

Министр уточнила, что будущие абитуриенты должны иметь возможность сознательно понять, какие есть профессии и образовательные возможности. По мнению Новосад, школьникам следует сознательно выбирать университет и специальность.

"Поэтому мы начинаем работать над профессиональной ориентацией в школах. В частности, хотим сделать ввод в профессию, рассказывать о специальностях. Это должно быть неотъемлемой частью программы. И начинать надо где-то в шестом-девятом классе", - пояснила Новосад.

Перечисленные выше обязанности будут выполнять так называемые "карьерные советники". Новосад добавила, что работодатели готовы приходить на лекции в школы, чтобы поделиться с учениками возможностями и перспективами их профессий.

"Например, есть IT-компании. Они могут и хотят приходить в школу и рассказывать, как у них устроен процесс, и для чего успешному "айтишнику" с заработком три-четыре тысячи долларов изучать математику. Таким образом, надо показывать связь между знаниями отдельных предметов и последующими возможностями получать достойную заработную плату", - подытожила Новосад.

Ранее глава МОН Анна Новосад заявила, что детей в украинских школах будут учить медиаграмотности. Новая дисциплина должна появиться в учебной программе у учащихся реформированной средней школы. Сейчас над этими нововведениями еще работают специалисты, но Новосад рассчитывает представить государственный стандарт в марте 2020 года.