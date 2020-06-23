В Минобразования рассказали о сроках предстоящей вступительной кампании

В нынешнем году из-за карантина были смещены сроки вступительной кампании в высшие учебные заведения, однако сама процедура поступления не отличается от прошлогодней. Об этом рассказала и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

"Если мы говорим о поступлении в этом и прошлом году, оно ничем не будет отличаться. Кроме того, что в этом году будет возможность подать электронное заявление в свой кабинет с 1 августа. Других изменений нет", - пояснила она.

Мандзий также подчеркнула, что освобождение от сдачи ГИА не отменяет необходимость писать внешнее независимое оценивание для тех, кто желает стать студентами ВУЗа.

Также чиновница назвала основные даты предстоящей вступительной кампании.

"Вступительная кампания начнется с 1 августа с регистрации в электронных кабинетах. Прием заявлений продолжается с 13 до 22 августа, до 16 августа – для тех, кто сдает вступительные экзамены вместо ВНО. Подача документов для зачисления на бюджет закончится 31 августа в 6:00. Зачисление поступающих на бюджет – до 5 сентября. С 15-17 сентября начинаем учебный год для первого курса", - отметила она.

По словам и.о. министра, в МОН рассчитывают на такое же количество абитуриентов, как и в прошлом году.

"У нас достаточно бюджетных мест для того, чтобы выпускники могли поступать в вуз", - пояснила она.

Мандзий также рассказала, на когда планируется начало нового учебного года в украинских школах.

