В Минске из ИВС освободили двух украинцев-волонтеров

14 августа 2020 г. 13:00
Источник: 112.UA
1 просмотр

В Беларуси освободили украинских журналистов Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Об этом сообщает Беларусская ассоциация журналистов. 

Украинских журналистов удерживали в изоляторе временного содержания на Окрестино.

Напомним, 12 августа в столице Беларуси Минске силовики жестко задержали украинских волонтеров благотворительной организации "Восток SOS" Константина Реуцкого и Евгения Васильева.

В МИД Украины отреагировали на задержание украинских волонтеров благотворительной организации "Восток SOS". Сообщалось, что посольство Украины в Беларуси принимает меры относительно установления места и условий содержания задержанных украинцев.

По состоянию на утро 12 августа в Беларуси задержали 9 граждан Украины. Известно о факте избиения украинского фотокорреспондента.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53