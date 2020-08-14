В Минске из ИВС освободили двух украинцев-волонтеров

В Беларуси освободили украинских журналистов Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Об этом сообщает Беларусская ассоциация журналистов.

Украинских журналистов удерживали в изоляторе временного содержания на Окрестино.

Напомним, 12 августа в столице Беларуси Минске силовики жестко задержали украинских волонтеров благотворительной организации "Восток SOS" Константина Реуцкого и Евгения Васильева.

В МИД Украины отреагировали на задержание украинских волонтеров благотворительной организации "Восток SOS". Сообщалось, что посольство Украины в Беларуси принимает меры относительно установления места и условий содержания задержанных украинцев.

По состоянию на утро 12 августа в Беларуси задержали 9 граждан Украины. Известно о факте избиения украинского фотокорреспондента.