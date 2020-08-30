В Минске на акции протеста произошли столкновения: начались задержания

В центре Минска на проспекте Независимости в ходе акции протеста сегодня, 30 августа, произошла стычка силовиков с активистами. Известно о задержании минимум одного человека.

Об этом сообщает TUT.BY в своем Telegram.

"Минск. Стычка с силовиками на проспекте Независимости. Люди в черном забрали у протестующих длинный флаг и задержали минимум одного человека", - пишет издание.

Как сообщается, данную акцию протеста проводит оппозиция.

Перед ее началом к Дому правительства на площади Независимости стянули значительное количество солдат внутренних войск и омоновцев.

Как указывается, улица Советская, прилегающая к зданию правительства, заставлена грузовыми машинами для перевозки личного состава, автозаками, водометами и другой специальной техникой для разгона демонстрантов.

Кроме того, на улице стоят несколько карет скорой помощи.