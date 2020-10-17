В Минске продолжают протестовать: задержаны участники студенческого марша

В Минске в субботу, 17 октября, проходят традиционный протестный женский марш, а также студенческий «Марш молодости», начались первые задержания. Об этом сообщается на Телеграмм-канале Nexta.

Колонна протестующих женщин дошла до Академии Наук и двинулась дальше, там пока обходится без задержаний. А вот 10 участников студенческого марша уже задержали - на перекрестке Независимости и Козлова.

Кроме того, были задержаны фотокорреспондент портала TUT.BY Вадим Замировский, корреспондент TUT.BY и БелаПАН Всеволод Зарубин, журналистка Onliner Дарья Спевак, а также корреспондент РИА «Новости».

Как сообщалось, в Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа. По официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%.