В Минске разогнали женский марш

12 сентября 2020 г. 17:09
Источник: РБК-Украина
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Белорусские силовики разогнали женский марш на площади Свободы в Минске. Число задержанных участниц акции оценивается в несколько десятков. Об этом сообщает TUT.BY

Сообщается, что к началу женского марша на площадь Свободы приехали автозаки и автобусы с людьми. Из них вышли сотрудники ОМОН и мужчины в балаклавах, которые попытались окружить собравшихся женщин.

В дальнейшем начались массовые задержания, женщин заталкивали в автозаки. По оценкам СМИ, сегодня задержали несколько десятков человек.

В течение 20 минут на площади Свободы почти не осталось протестующих, поскольку они разошлись по кафе и магазинам, чтобы смешаться с толпой. Также сообщается, что среди задержанных есть журналисты.

Ближе к 15:30 на другой стороне от Ратуши появилась еще одна женская колонна, к ней присоединились те, кто остался на площади. Колонная двинулась в сторону Немиги. А тем временем на площади Победы начался провластный митинг-шествие.
 

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