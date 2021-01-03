В Минске сегодня проходят новые акции протеста

Локальные акции протеста проходят в разных районах Минска в воскресенье, 3 января.

Как сообщают очевидцы, с утра в белорусской столице в дворовом формате проходят акции протеста. Протестующие, обозначенные оппозиционной бело-красно-белой символикой, ходят небольшими колоннами по своим районам с лозунгами "Жыве Беларусь!", "Не забудем, не простим!", "Верым, можам, пераможам!".

Кроме того, несанкционированная акция прошла возле факультета журналистики Белорусского государственного университета в Минске.

Протестующие таким образом выразили поддержку задержанным журналистам.

Информации о задержаниях на данный момент нет.

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила агентству "Интерфакс-Запад", что обстановка в столице спокойная.

Белорусская милиция на время новогодних праздников несёт службу в усиленном режиме.

Акции протеста против итогов выборов президента продолжаются в Беларуси с 9 августа 2020 года. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.