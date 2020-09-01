В Минске студенты вышли на протесты - начались задержания

01 сентября 2020 г. 12:47
Источник: УНИАН
1 просмотр

В Минске в День знаний студенты вышли на протесты с требованием освободить политзаключенных и провести честные выборы.

Как сообщает TUT.by, студенты Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ) собирают подписи под петицией о честных выборах. Документ предложили подписать прибывшему в университет главе МИД Владимиру Макею, но он, так же как и ректор вуза, отказались ставить свою подпись.

Студенты организовываются в колонны и движутся по центральным улицам Минска. Силовики, тем временем, оцепили МГЛУ.

Журналисты сообщают о задержаниях студентов в районе площади Победы и моста через Свислочь. 

Тем временем, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко находится в Барановичах с рабочей поездкой. Там он открыл линейку в местном колледже сферы обслуживания.
 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53