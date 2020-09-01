В Минске студенты вышли на протесты - начались задержания

В Минске в День знаний студенты вышли на протесты с требованием освободить политзаключенных и провести честные выборы.

Как сообщает TUT.by, студенты Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ) собирают подписи под петицией о честных выборах. Документ предложили подписать прибывшему в университет главе МИД Владимиру Макею, но он, так же как и ректор вуза, отказались ставить свою подпись.

Студенты организовываются в колонны и движутся по центральным улицам Минска. Силовики, тем временем, оцепили МГЛУ.

Журналисты сообщают о задержаниях студентов в районе площади Победы и моста через Свислочь.

Тем временем, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко находится в Барановичах с рабочей поездкой. Там он открыл линейку в местном колледже сферы обслуживания.

