В Минюсте назвали причину смерти подозреваемого в совершении масштабного ДТП в Кривом Роге.
Подозреваемый умер от полиорганной недостаточности.
Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции, пишет Укринформ.
"Мужчина умер ночью, по предварительному диагнозу - от полиорганной недостаточности", - уточнили там.
Ранее сообщалось, что в Кривом Роге умер водитель легкового автомобиля Mazda, подозреваемый в совершении масштабного ДТП с 11 жертвами. 67-летний Александр Волков был переведен в следственный изолятор три дня назад.
ДТП с участием легкового автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса, который перевозил работников металлургического завода ArcelorMittal, произошла 17 апреля в 5:53.
В результате ДТП погибли 11 человек.
18 апреля водителю Mazda объявили о подозрении в нарушении ПДД. Его оперативно задержали, в дальнейшем он заявлял о проблемах со здоровьем.