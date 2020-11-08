В Минюсте прокомментировали закон о штрафах за отсутствие маски (видео)

Министр юстиции прокомментировал принятый Верховной Радой закон о штрафах для граждан за отсутствие маски в общественных местах и транспорте.

Денис Малюська пояснил, что после вступления в силу нового закона о штрафах за нарушение карантина, за отсутствие маски на улице штрафовать не будут. Об этом он рассказал в видеообращении на Facebook.

По словам министра, также не будут штрафовать несовершеннолетних.

Малюська считает, что штрафы от 17 до 34 тысяч гривен за нарушение любых правил карантина были несправедливыми, поскольку не все нарушители могли их оплатить.

"За нарушение любых правил карантина сейчас существует единственный штраф - от 17 до 34 тысяч гривен. Применять такой огромный штраф за неношение маски в общественных местах было несправедливым, потому что мало у кого есть достаточно денег, чтобы заплатить такой штраф. Кроме того, процедура применения штрафа была длительной, нужно было решение суда ", - отметил он.

6 ноября Верховная Рада ввела штрафы для граждан за отсутствие маски в общественных местах и транспорте в размере от 170 до 255 гривен.

"При этом применение такого штрафа будет быстрым: его будут налагать полицейские, представители санитарно-эпидемиологической службы или органов местного самоуправления сразу же на месте", - объяснил Малюська.

При этом Министр уточнил, что такие штрафы не будут применяться к несовершеннолетним, а также за неношение маски на улице.

Напомним, в конце октября министр здравоохранения Максим Степанов попросил народных депутатов поддержать правительственный законопроект об усилении ответственности за несоблюдение противоэпидемических мероприятий. Он напомнил, что законопроект об усилении ответственности за несоблюдение всех противоэпидемических мероприятий, а именно - отсутствие масок - правительство подало в Раду еще в июле.

Проект предусматривает, что за нарушение правил ношения масок Украинская штрафовать в размере от 10 до 15 необлагаемых минимумов, то есть от 170 до 225 гривен.

Контроль за соблюдением противоэпидемических правил будут обеспечивать органы Национальной полиции, Госпродпотребслужбы и местного самоуправления.