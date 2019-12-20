В Минюсте рассказали о статистике заключения браков и разводов украинцев

С начала 2019 года украинцы зарегистрировали более 227 тысяч браков и более 37 тысяч расторгли. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины в ответ на информационный запрос 112.ua.

"С начала года и по 17 декабря в Украине зарегистрировали 227721 брак, в то же время расторгнуты – 37405", - сообщили в ведомстве.

Ранее в Минюсте отметили, что в Украине с 2007 года заметно уменьшается число регистраций брака.

Тенденция к уменьшению прослеживалась ежегодно. В 2007 году состоялось 416,4 тыс. браков, а в 2008-м зарегистрировали 322 тыс. В 2009 году количество браков уменьшилось до 318,2 тыс. За 2010 зарегистрировали 305,9 тыс. браков. За 2011 год количество государственных регистраций заметно возросло и составляло почти 356 тыс. По состоянию на 2012 год это количество уменьшилось почти на 80 тыс. - 278,3 тыс.

В течение 2013-2014 годов количество зарегистрированных браков особо не менялось, но в сравнении с прошлым годом увеличилось до 304,2 тыс. и 302,2 тыс. соответственно. В 2015 году в органы регистрации актов гражданского состояния обратились 299,1 тыс. пар.

В 2016 году количество зарегистрированных браков составляло почти 230 тысяч, в 2017-м - почти 250 тысяч, а в 2018-м - почти 229 тысяч.