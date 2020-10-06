В Минюсте рассказали, сколько в Украине СИЗО заработали на платных камерах

В Харьковском СИЗО платные камеры не пользуются таким спросом, как в Киеве. В результате следственный изолятор Харькова получает в несколько десятков раз меньше суммы, чем столичный.

Об этом свидетельствуют данные Министерства юстиции Украины.

Так, за платные камеры в Харьковском СИЗО в течение четырех месяцев с момента существования сервиса оплатили 26,2 тысячи гривен.

За аналогичный период Киевский следственный изолятор заработал 621,5 тыс. Грн. Что больше чем в 23,6 раз.

Меньше всех платные камеры пользуются спросом в Житомирском и Винницком СИЗО. С начала проекту здесь удалось заработать лишь 3000 гривен и 6000 соответственно.

Следует отметить, что платные камеры предлагают 19 следственных изоляторов Украины. Как сообщало Министерство юстиции, средства за платные услуги направляют на восстановление обычных камер СИЗО.

Напомним, что в правилах работы СИЗО и учреждениях исполнения наказаний появятся изменения в правилах пребывания там. Осужденным создадут новые возможности для занятия спортом, женщины смогут носить определенные украшения, а мужчинам позволят иметь длинную прическу.