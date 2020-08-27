В Минздраве допустили возвращение жесткого карантина в Украине

В Украине существует вероятность возвращения к жесткому карантину на фоне роста количества инфицированных коронавирусом. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко изданию Апостроф.

Отвечая на вопрос, существует ли вероятность возвращения жесткого карантина, Ляшко сказал:

Не буду лукавить - существует. Но вопрос в том, что система здравоохранения в конце августа - это уже не система здравоохранения в марте. Сегодня мы четко знаем, сколько людей мы можем разместить в учреждениях здравоохранения и четко прогнозируем, не больше какого количества заражений нужно, чтобы регистрировалось ежедневно, чтобы наши медики справились и оказали медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается.

Также он отметил, что сейчас ситуация с эпидемией идет по "желтому" сценарию, когда на конец года возможно будет 4 тысячи летальных исходов.

По словам Ляшко, если люди не будут соблюдать карантин, то украинская система здравоохранения не справится.

"Никаких коек может не хватить, если никто не будет соблюдать ограничения. Сегодня мы имеем 25 тысяч коек в больницах, которые уже определены для приема больных с коронавирусной болезнью. У нас есть больницы так называемой второй волны, в резерве. Их постепенно подключают в тех регионах, где превышается процент наполненности коек. Потенциально там готово еще 10 000 коек", - отметил главный санврач.

Областным государственным администрациям также поручено перепрофилировать 30% всего коечного фонда под инфекционных больных на сезон гриппа и ОРВИ, который начинается в октябре, добавил Ляшко.

Как сообщалось, по состоянию на 27 августа в Украине за сутки установлен антирекорд по количеству смертей от COVID-19 – за сутки умерли 49 больных. Также в Украине произошел резкий скачок инфицирования за сутки - 1 974 новых случаев. При этом выздоровели от смертельной инфекции 763 человека. Количество больных коронавирусом в Киеве снова увеличивается. За сутки вирус обнаружили у 220 человек.