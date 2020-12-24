В Минздраве назвали количество заболевших гриппом в Украине за неделю

24 декабря 2020 г. 17:00
Источник: РБК-Украина
16 просмотров

В Украине за минувшую неделю зарегистрировали 171 996 заболевших гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией. В стране заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже базовой линии на 6,3% меньше эпидемического порога по Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"В течение отчетной недели (14-20 декабря) ОРВИ заболели 171 996 человек, из них 41,1% - дети в возрасте до 17 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 452,7 на 100 тысяч населения", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что на протяжении отчетной недели против гриппа вакцинировались 14 464 человека, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 165 667 человек.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что COVID-19 мутирует гораздо медленнее, чем сезонный грипп.

Кроме того, в Украине за сутки выявили 11 490 новых случаев коронавируса. С начала пандемии заразились уже более миллиона украинцев.

Добавим, что согласно прогнозу Национальной академии наук, в стране в следующие две недели ежедневно будут фиксировать около 9 тысяч новых случаев коронавируса.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Антиквариат. Золото.                          Sexshop. Суперподарки.                          Грузоперевозки. Т. 098-655-38-03                          Астролог. Т. +38 066-625-95-84                          Бюро переводов StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53