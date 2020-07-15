В Минздраве назвали основные правила для обучения в школах с 1 сентября

15 июля 2020 г. 13:03
Источник: Левый берег
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Министерство здравоохранения разрабатывает правила, по которым дети с 1 сентября пойдут учиться в школы. 

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

В частности, обязательным будет измерение температуры для всех работников образовательного учреждения и детей: с температурой 37,2 и выше не будут допускать к работе или учебе.

"Также когда родители приводят детей в школу, они должны пользоваться масками, заходя в школу. Также будет обязательным наличие антисептиков в школе, и под наблюдением учителей дети должны ими пользоваться. Это общие вещи, которые обязательно войдут в правила", - отметил Степанов.

Министр ожидает, что на следующей неделе полный список правил для работы школ будет окончательно разработан и представлен на утверждение.

Напомним, Министерство здравоохранения готовит проект постановления, согласно которому карантин в Украине будет продлен еще минимум на месяц. 

Кроме того, в ведомстве предлагают внести коррективы в правила адаптивного карантина.

 

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