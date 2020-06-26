В Минздраве назвали показатель смертности от COVID-19 в Украине

Показатель летальности от COVID-19 в Украине составляет 2,6%, для сравнения такой показатель в Германии 4%, в США 5%, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на пресс-брифинге в Киеве в пятницу.

"Показатель летальности у нас составляет 2,6% в целом по Украине. При этом показатели летальности, например, в Германии 4%, в США 5%, во Франции 18%, в Испании 9,5%... У нас есть все эти данные в разрезе каждого региона, в разрезе каждой больницы. Мы анализируем все летальные случаи. Если говорить о регионах, где от коронавирусной болезни умерло больше всего людей – то это Черновицкая (178 летальных случаев), Львовская (126) области и Киев (102)",- сказал он.

Министр также отметил, что министерство будет открывать вторую волну больниц, учитывая ситуацию с заболеваемостью коронавирусом по каждому региону.

"Исходя из цифр заболеваемости, в том числе анализируя по разным регионам распространение болезни и наполненность коек, мы готовимся к развертыванию больниц второй волны. На сегодняшний день в целом по стране в больницах первой волны 23 тысячи коек, из них занято около 4 тысяч. Но в разных регионах ситуация разная – более напряженная в Черновицкой и Закарпатской областях, поэтому мы, по региональному принципу, будем готовиться к развертыванию больниц второй волны",- сказал Степанов.