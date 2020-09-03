В Минздраве назвали препарат, который Украина закупит для лечения заболевших COVID-19

Кабинет министров Украины выделил средства на централизованную закупку лекарственного препарата "Ремдесивир" для лечения коронавирусной болезни. Украина опирается на опыт международных коллег.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что Минздрав достиг договоренности с компанией производителем.

"Это лекарственное средство, которое на сегодня не зарегистрировано в Украине. Но закон позволяет нам завести его и централизованно закупить", - заявил он.

Степанов добавляет, что этот препарат включен в национальный протокол лечения COVID-19 и показывает достаточные результаты.

Напомним, Минздрав инициирует проверки больниц, где лечат больных коронавирусом, в связи с возможным отсутствием лекарств.

Кроме того, сообщалось, что в Украине с мая почти в четыре раза увеличилось количество госпитализаций больных коронавирусом.

Отметим, что в Украине за сутки 2 сентября выявили 2430 новых случаев коронавируса и зафиксирован новый антирекорд по смертности от данного заболевания - за сутки скончались 54 человека.