В Минздраве назвали украинские препараты, которые проходят клинические испытания в лечении COVID-19

Министерство здравоохранения проводит клинические испытания четырех украинских препаратов в лечении пациентов с коронавирусом . Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в субботу.

Речь идет о Амизон МАКС, Амиксин IC, Биовен, Корвитин.

"Некоторые клинические испытания находятся на завершающей стадии. После получения результатов будут сделаны выводы о возможности использования препаратов в лечении коронавирусной болезни", - цитирует министра пресс служба МОЗ.

Также Степанов сообщил, что министерство отслеживает информацию о разработке вакцин против коронавируса в мире.

" Компания AstraZeneca заявила о планах ее изготовления. Было создано альянс между четырьмя странами - Германия, Франция, Италия и Нидерланды. Сделано предварительный заказ вакцины. Украина также обратилась к этим странам с просьбой, чтобы в случае появления вакцины, наша страна была в приоритете по ее получения ", - рассказал он.

Ранее Степанов сообщил, что Минздрав намерен закупить препарат против Эболы для лечения COVID-19 - ремдесивир.

В конце июня Минздрав расширило перечень лекарственных средств в протоколе лечения коронавируса . В частности, туда решили внести дексаметазон.