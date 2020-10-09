В Минздраве обновили список стран красной и зеленой зон

09 октября 2020 г. 17:00
Источник: Новое Время
1 просмотр

В Минздраве обновили список стран красной и зеленой зон.

Как сообщается на сайте Министерства здравоохранения, страны-соседи Украины, кроме Молдовы, вошли в зеленой зоне по уровню распространения коронавируса. 

В красной зоне - страны, где показатель заболеваемости на 100 тыс. Населения за последние 14 дней выше, чем в Украине. Сюда входят Чехия, Испания, Черногория, Нидерланды, Франция, Бельгия, Великобритания, США и Израиль.

В зеленой зоне - Грузия, Австрия, Словения, Индия, Хорватия, Канада, Швеция, Швейцария, Италия, Греция, Германия, Турция, Япония и Египет.

Все, кто прибывает в Украину из красной зоны, должен или пройти 14-дневную самоизоляцию, или в течение суток сдать ПЦР-тест, или приехать на территорию Украины с готовыми результатами тестирования, сделанного не позднее чем за 48 часов до момента пересечения границы.

Большинство стран мира закрыли свои границы для иностранцев в марте из-за пандемии коронавируса. 

С ослаблением карантинных мероприятий страны начали восстанавливать авиасообщение, однако границы открыли не для всех. Закрытым для украинцев остается Европейский Союз.

По состоянию на 30 сентября 52 страны открыли границы для украинцев.

С режимом въезда в разные страны можно ознакомиться на интерактивной карте МИД

Как сообщалось, в Украине третий день подряд фиксируют антирекорды по количеству новых случаев заражения в сутки: за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 5804 человек, днем ранее заболели 5397 человек, 7 октября новых заболевших было 4753.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 250 538 человек, из них 110 650 выздоровели, летальных случаев - 4779.

 

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53