В Минздраве объяснили, как с 22 мая изменится карантин в Украине

19 мая 2020 г. 12:32
Источник: Левый берег
7 просмотров

С 22 мая в Украине будет введен адаптивный карантин. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Каждый этап смягчения карантинных ограничений будет проходить за 10 дней.

"Мы внедряем три критерия относительно заболеваемости коронавирусом. Это заболеваемость за семь дней на 100 000 населения, заполненность мест в больницах, где лечат COVID-19 - она должна не превышать 50%, еще один критерий - количество тестов в каждом регионе", - объяснил он.

Степанов добавил, что регион может перейти к следующему этапу смягчения карантина, если он соответствует всем критериям. Этапы будут вводиться 22 мая, 1 июня, 10 июня и с 21 июня.

"Если мы говорим о 22 мая, то мы видим смягчения, которые будут происходить - возобновление работы городского и пригородного транспорта, возможность проведения спортивных мероприятий, но при соблюдении противоэпидемических ограничений", - добавил он.

В зависимости от эпидситуации в регионе и соответствии критериям будут происходить или откладываться дальнейшие смягчения отдельно для каждой области. 

Напомним, что первый этап смягчения в Украине начался с 12 мая. Были открыты парки, скверы, парикмахерские, салоны красоты летние площадки кафе и ресторанов. 

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53