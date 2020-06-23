В Минздраве оценили возможность ослабления карантина: готовы 11 регионов Украины

23 июня 2020 г. 16:08
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По состоянию на 23 июня к ослаблению карантинных мероприятий готовы 10 областей Украины, в числе которых Харьковская, и Киев.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

На сайте Минздрава опубликованы показатели для ослабления противоэпидемических мероприятий по состоянию на 23.06.2020.

Как отмечается, переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает его ослабление, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. 

«Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне», - говорится в сообщении.

Согласно показателям анализа уровня эпидемиологической ситуации в регионах, ослаблять карантин можно в Киеве, на Винничине, в Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

Также согласно оценке Минздрава, 14 областей не могут переходить к следующему этапу карантина, предусматривающему ослабление ограничений, и считаются регионами с широким распространением коронавируса.

Данные по АР Крым и г.Севастополю отсутствуют.

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