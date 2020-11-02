В Минздраве озвучили новое число больных за сутки, при котором введут локдаун

В Министерстве здравоохранения назвали суточное количество больных COVID-19, при котором в Украине введут локдаун. При 20 тысячах больных в стране на 100% заполнятся койкоместа. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире телеканала "1+1".

Таким образом, Минздрав снова повысил планку заболеваемости в сутки, при которой в стране возможен полный локдаун.

"Если мы дойдем до цифры 20 000 в сутки, мы будем иметь 100% заполненность койкомест вместе с мобильными госпиталями", - отметил министр.

Напомним, в конце октября в Министерстве здравоохранения Украины выступили против введения полного локдауна в стране. Степанов отмечал, что это повлияет на экономическую ситуацию в Украине.