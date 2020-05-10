В Минздраве призвали украинцев не прекращать пользоваться масками и антисептиками после ослабления карантина

10 мая 2020 г. 12:51
Источник: Левый берег
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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов призвал граждан соблюдать противоэпидемические меры после ослабления ограничительных мер, введенных для противодействия распространению коронавирусной болезни COVID-19, в частности, пользоваться масками и антисептиками.

"Очень важно найти баланс между сохранением жизни и здоровья, карантинными мерами и запуском экономики. Поэтому соблюдение противоэпидемических мер является сверхважным вопросом", - сказал Степанов на брифинге в воскресенье.

Министр напомнил, что, несмотря на разрешение возобновить работу, заведения торговли непродовольственными товарами, парикмахерские, салоны красоты, стоматологические кабинеты и другие объекты должны соблюдать противоэпидемические меры, рекомендованные Минздравом.

"У меня очень большая просьба ко всем украинцам соблюдать масочный режим, пользоваться антисептиками и выполнять все другие рекомендации, которые дает Минздрав", - сказал Степанов.

Напомним, что карантин в Украине действует до 22 мая и, вероятно, будет продлен и дальше.

Но уже с 11 мая правительство вводит определенные послабления карантинных мер. 

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