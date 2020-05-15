В Минздраве прокомментировали претензии к украинским ПЦР-тестам на коронавирус

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что неточность украинских тестов на коронавирусную инфекцию могла быть связана с неправильной настройкой оборудования в лабораториях.

Об этом он сообщил в ходе брифинга в пятницу.

Министр отметил, что допуск на рынок любых товаров медицинского назначения разрешает Государственная служба по лекарственным средствам и контролю по наркотикам на основании полученных от производителя документов, где есть подтверждение прохождения испытаний.

"Начали возникать проблемы в некоторых лабораториях, но эти проблемы были связаны, в первую очередь, с настройкой этих тест-систем. Каждая лаборатория имеет свое оборудование, свои процедуры, и нужно настроить на работу с той или иной ПЦР-системой. После настройки они все работали, и у нас не возникало проблем ни в Одессе, ни во Львове, ни в других регионах", - сообщил Степанов.

По его словам, проблема с украинскими тест-системами возникла в киевской референс-лаборатории.

В связи с этим Гослекарств в ходе внеплановой проверки передала эти системы в независимую сертифицированную лабораторию.

Окончательное решение будет принято после получения отчетов этой лаборатории.

Степанов подчеркнул, что производитель несет полную ответственность за использование своих тест-систем.

Также он сообщил, что, кроме отечественных систем, в Украине используются китайские, корейские и чешские ПЦР-системы диагностики коронавирусной инфекции.

Напомним, 12 мая стало известно, что Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения забраковал отечественные ПЦР-тесты на коронавирус, купленные Офисом президента.

В ходе проверки было установлено, что заявленные производителем значения чувствительности и специфичности данной тест-системы не подтверждены верификационными исследованиями в практических лабораториях.

Учитывая результаты верификации, в ЦОЗ решили, что использование такой тест-системы не может осуществляться в учреждениях здравоохранения для этиологической диагностики COVID-19.