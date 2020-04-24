В Минздраве рассказали, как и когда Украина будет выходить из карантина

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что совсем скоро ведомство представит алгоритм, по которому в Украине будут сниматься карантинные ограничения, то есть когда будут открывать парки, запускать некоторые предприятия, и тому подобное. Об этом глава Минздрава сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

"Надеемся, что с 12 мая ситуация с заболеваемостью будет такая, что мы будем в состоянии смягчить карантинные мероприятия и постепенно выходить с карантина. Основной критерий — существенное уменьшение количества больных", — сказал Степанов.

Глава Минздрава добавил, что сейчас ситуация с коронавирусом в Украине не способствует снятию карантинных ограничений, поскольку ежедневный прирост больных составляет от 7% до 12%.

"Разработан алгоритм, пять этапов, но основной критерий — уменьшение количества больных. На каждом из этапов начинаем смягчать карантинные мероприятия: открытие парков, тех или иных магазинов ... Думаю, в ближайшее время дадим информацию, чтобы все поняли, как именно Украина будет выходить из карантина и при каких условиях", — добавил он.

Ранее в Минздраве сообщали, что рост количества новых инфицированных, который наблюдается в Украине в последние дни – это следствие того, что украинцы проигнорировали предупреждение и не соблюдали карантинных мероприятий на Вербное воскресенье, а также во время Пасхи.

Напомним, Кабинет министров продлил карантин в Украине до 11 мая.

Сейчас, по официальным данным, национальная система здравоохранения загружена больными на коронавирус менее чем на 10%.

Продолжение карантина министры поддержали единогласно.

По словам премьер-министра, есть два условия начала выхода страны из карантина: первое - в течение 10 дней прирост новых больных не должен меняться и колебаться в районе 5%, второе - больницы для COVID-19 должны быть заполнены пациентами менее чем на 50%. В случае, если эти условия будут выполнены до 11 мая, то с этого момента можно будет говорить об открытии парков и скверов, учреждений торговли непродовольственными товарами и части объектов бытовых услуг.