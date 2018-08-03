В Минздраве рассказали как повысились зарплаты семейных врачей по результатам медреформы

03 августа 2018 г. 13:46
Источник: РБК-Украина
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Украинские семейные врачи, которые подписали декларации со своими пациентами и начали работать по системе "деньги идут за пациентом", получили в июле повышенные зарплаты.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Отмечается, что на сегодня в 161 медицинское учреждение первичной медицинской помощи поступило 255,3 млн гривен от Национальной службы здоровья Украины. Деньги перечислены в соответствии с тарифами на медицинское обслуживание пациентов.

"Отныне размер вознаграждения больше не привязан к бюджетной сетке. Решение о планировании бюджета и повышение заработных плат на местах принимаются коллективами медицинских учреждений. Уровень зарплаты может зависеть от количества деклараций, которые подписал врач с пациентами, или других показателей", - отметили в Минздраве.

Например, семейный доктор Центра первичной медико-санитарной помощи Селидовской городского совета в Донецкой области подписал 1800 деклараций. На сегодня его доход с 5450 гривен в июне вырос до 10504 гривен в июле.

В Ивано-Франковской области врач-педиатр Коломыйского городского центра первичной медико-санитарной помощи подписала 900 деклараций. В июне она получала 4750 гривен, в июле ее зарплата выросла почти до 8 тыс. гривен.

В то же время медсестра этого медучреждения в июне получала 3 876 гривен, в июле - 6 316 гривен.

 

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