В Минздраве рассказали, как правильно носить маску

04 апреля 2020 г. 18:40
Источник: РБК-Украина
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Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины предоставил инструкцию по правильному использованию медицинских масок. Об этом сообщается на странице центра в Facebook.

Как отмечается в сообщении, маска предназначена для уменьшения выделения возбудителей инфекционных болезней из дыхательных путей. Также маска предотвращает лишние прикосновения руками к лицу. Риск занесения инфекции на слизистые значительно уменьшается.

В центре предоставили следующие рекомендации, как надевать маску: нужно забросить резинки за уши, расправить маску, чтобы она прикрывала нос и рот. Кроме того, маску следует менять, как только она стала влажной, маску следует менять каждые четыре часа.

В центре отметили, что нельзя трогать внешнюю часть маски руками. В случае прикосновения, нужно помыть руки с мылом или обработать спиртосодержащим антисептиком. Также нельзя использовать маску повторно. Кроме того, нельзя использовать марлевые маски, они не обеспечивают должного уровня защиты.

Как снимать маску: нельзя прикасаться к ее внешней поверхности, ее нужно снять за резинки, свернуть и выбросить в мусорник.

 

 

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