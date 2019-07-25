В Минздраве рассказали, какие изменения ждут пациентов и медиков в 2020 году

Медучреждения всех уровней перейдут на модель финансирования Национальной службы здоровья согласно Закону Украины «О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения».

Как сообщает Правительственный портал, об этом сегодня, 25 июля, рассказали и.о. Министра здравоохранения Украины, доктор Ульяна Супрун и заместитель министра Павел Ковтонюк. Они представили изменения, которые ждут пациентов и медиков в 2020 году.

В программы медицинских гарантий войдут услуги первичной, специализированной амбулаторной, стационарной медицинской помощи, а также экстренная, паллиативная и реабилитационная помощь.

Что изменится для пациентов в 2020 году

Впервые пациенты получат четкое понимание, какие бесплатные медицинские услуги в рамках программы медицинских гарантий им предоставят. Также будут действовать понятные и прозрачные правила получения медицинских услуг по программе медицинских гарантий:

1. Экстренная медицинская помощь.

На экстренный случай всегда приезжает скорая, и пациент получает помощь. Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) оплачивает экстренную медицинскую помощь и госпитализацию, когда она необходима. Экстренная помощь оказывается независимо от наличия декларации с семейным врачом, терапевтом или педиатром.

2. Плановая медицинская помощь.

Ключ к получению плановой медицинской помощи - декларация с семейным врачом, терапевтом или педиатром - для детей. При наличии у вас декларации это означает, что НСЗУ видит вас в электронной системе и оплатит необходимые вам медицинские услуги, которые входят в программы медицинских гарантий.

Чтобы получить плановую медицинскую услугу, гарантированно оплаченную НСЗУ, необходимо:

- иметь электронное направление от своего семейного врача, терапевта, педиатра или узкопрофильного врача;

- выбрать учреждение и врача, которые вам нравятся. НСЗУ покроет определенный перечень услуг в определенном медицинском учреждении и оплатит эту услугу учреждению, где она была предоставлена.

- Записаться на прием;

- прийти в назначенное время и получить медицинскую услугу.

Если услуга была оказана некачественно или врач требовал деньги - нужно подать жалобу в НСЗУ. И сделать это легко - позвонить по номеру 16-77.

Что изменится для медиков

Медицинские учреждения всех уровней медицинской помощи в 2020 году перейдут на новую модель финансирования и будут иметь договор с Национальной службой здоровья.

Медицинские услуги в рамках программы медицинских гарантий будут оплачиваться Национальной службой здоровья Украины по прямым договорам с медучреждениями.

Заведения начнут работать по Хозяйственному кодексу Украины. Это означает, что больницы больше не будут работать как бюджетники, а станут неприбыльными предприятиями и смогут самостоятельно распоряжаться своими средствами, составлять финансовый план, планировать закупку оборудования и ремонт, свободно формировать зарплату своих медицинских работников.

Начнет формироваться конкурентный рынок, который даст толчок для развития успешных заведений.

Что изменится для местной власти

Местная власть должна осознать, что теперь она отвечает за доступность медицинской помощи для пациентов. Именно местная власть должна проводить ремонт медицинских учреждений, владельцами которых она является, помогать с закупкой оборудования, оплачивать коммунальные услуги и обеспечить доезд до заведений (дороги) и проч.