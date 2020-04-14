В Минздраве рассказали, когда будет рассматриваться вопрос ослабления карантина в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что вопрос ослабления карантина будет рассматриваться ближе к 24 апреля.

Об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

"Относительно выхода из карантина - мы каждый день анализируем ситуацию, эпидемиологическое положение в стране, смотрим, каким образом ситуация развивается, анализируем ситуацию в мире, анализируем, как другие страны, например, Китай и Австрия, начали ослаблять карантинные мероприятия", - отметил министр.

По словам Степанова, при возможном улучшении эпидемиологического состояния и "когда мы будем видеть, что мы можем пошагово уменьшать карантинные мероприятия, мы сразу начнем это делать".

"Но сейчас у нас в стране карантин до 24 апреля. Ближе к этой дате мы проанализируем и будем принимать решение. Конечно, это будет происходить после празднования Пасхи, потому что для нас очень важно, чтобы Пасху в этом году мы отпраздновали дома", - подчеркнул министр.

Напомним, 11 марта Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля.

Позже правительство продлило общенациональный карантин до 24 апреля, а также на месяц ввело режим чрезвычайной ситуации по всей стране. Также Кабмин усилил карантинные мероприятия.

Согласно соответствующему постановлению, с 6 апреля до 24 апреля запрещено: пребывание в общественных местах без респиратора или защитной маски; перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет; пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения взрослых. Также запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; спортивных и детских площадок; проведение всех массовых мероприятий; пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность; запрещено самовольно покидать места обсервации.

8 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство не планирует в ближайшее время отказываться от действующих карантинных мероприятий и скорее всего продлит их действие до мая, а в случае положительной динамики борьбы с коронавирусом начнет "перезапускать" экономику.