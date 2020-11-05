В Минздраве рассказали, нужен ли для выхода на работу после COVID-19 отрицательный тест

Работник, выздоровевший от COVID-19, не должен обязательно предоставлять отрицательный результат ПЦР-тестирования для допуска на работу.

Об этом заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил на пресс-брифинге в Киеве.

"Большое количество руководителей учреждений почему-то не допускает людей на работу после того, как врач закрыл им больничный, они требуют отрицательного теста ПЦР. Хочу сказать - это противоречит действующему законодательству", - заявил он.

По словам Ляшко, есть три причины, чтобы закрыть больничный человеку, который выздоровел от COVID-19: проходит 10 дней от первого дня появления симптомов, при этом три дня симптомы отсутствуют; 10 дней от получения положительного результата ПЦР-теста, при этом три дня симптомы отсутствуют; получения отрицательного результата теста ПЦР.

"Эти все факторы являются равноценными и семейный врач определяет, как закрыть больничный. При закрытии больничного не должно быть ни одного буллинга и мы можем спокойно принимать людей, которые переболели и пускать их в коллектив. Есть рекомендации ВОЗ, есть стандарт Минздрава, которые гласят, что если один из трех критериев соблюден – то человек не может инфицировать другого человека», - добавил главный санврач.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9 850 новых случаев коронавирусной болезни.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 430 467 человек, умерли 7 924 заболевших, выздоровели 184 782 человека.