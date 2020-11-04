В Минздраве рассказали о количестве учеников и учителей, заболевших COVID-19 с начала учебного года

COVID-19 с начала учебного года заболели 5,215 тыс. учеников и 10,552 тыс. учителей, что составляет 0,9% от всего количества учащихся и педсостава в украинских школах.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"С начала учебного года в школах перенесли COVID-19 0,9% учеников (5,215 тыс. человек) и 10 552 учителей. В настоящее время на дистанционной работе пребывает 912 учебных заведений", - сказал он.

Как отметил Степанов, на днях в Интернете появилась информация, что некоторые администрации школ заставляют родителей подписывать информационное согласие, что учебное заведение не несет ответственность за распространение COVID-19.

«МОЗ отмечает, что подобный «документ» не предусмотрен ни одним нормативно-правовым актом, и никто не может заставить родителей его подписать.

МЗ еще до начала учебного года разработало детальные рекомендации о проведении учебного процесса в условиях пандемии. Они размещены на сайте министерства. Ответственность за соблюдение противоэпидемических мероприятий в учреждениях образования лежит именно на их руководстве. Они должны обеспечить регулярную термометрию и СИЗ для всех работников, а также контроль за соблюдением эпидемиологических правил безопасности», - подчеркнул министр здравоохранения.

В частности, отмечается, что необходимо обеспечить разное время начала и окончания занятий для различных классов и групп, а также перерыва в разные временные промежутки. В школе должна быть разметка в коридорах.

Школьники могут находиться в классах без масок, а приходить, передвигаться и пребывать на переменах - в масках.

При этом в МОЗ отметили, что посещение учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированной художественного образования запрещается, когда на самоизоляции через контакт с пациентом с подтвержденным диагнозом COVID-19 находится более 50% учащихся и персонала учебного заведения.