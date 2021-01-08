В Минздраве рассказали о шансах применения вакцины "Спутник V" в Украине

08 января 2021 г. 17:57
Источник: 112.ua
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Харьковская компания "Биолек" подала заявку на применение российской вакцины "Спутник V" в Украине, но для одобрения Минздрава нужен ряд документов с целью доказать безопасность применения и успешность клинических испытаний. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

На этом этапе компания только подала заявку в Государственный экспертный центр на разрешение продавать вакцину. Далее компания еще должна подать регистрационную форму, а также досье, в котором должно быть четко доказана безопасность препарата и показаны результаты трех фаз клинических испытаний.

"Наконец-то мы увидим не политические лозунги, а что такое эта российская вакцина. Дальше можно будет говорить о качестве этих документов и этой вакцины", - сказал глава Минздрава.

Глава ведомства выразил уверенность в способности обеспечить Украину вакциной ведущих мировых производителей, которые подают документы исследований, открыто для всего мира. 

Как сообщалось, в ближайшее время Украина может получить Covid-вакцину от международной организации COVAX.

 

Видео: 

В Украине за сутки зафиксировали 5676 новых случаев Covid-19. Брифинг Минздрава, 08.01.2021

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