В Минздраве рассказали о состоянии супруги заболевшего коронавирусом черновчанина

03 марта 2020 г. 14:33
Источник: 112.UA
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Женщина, которая путешествовала вместе с супругом, заболевшим коронавирусной инфекцией после поездки в Италию, находится в самоизоляции в своей квартире.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга, передает 112 Украина.

"Жена сегодня находится в самоизоляции в своей квартире без каких-либо симптомов ОРВИ. С ней в постоянном контакте находится медицинский работник. В случае появления симптомов она также будет исследована, будут взяты образцы на исследование, и в случае необходимости будет проведена ее госпитализация", - рассказал Ляшко.

Как сообщалось, первый в Украине случай заболевания зафиксировали в Черновицкой области у мужчины, который вернулся в Украину из Италии, с пересадкой в Румынии.

 

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