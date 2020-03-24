В Минздраве рассказали о возможном количестве заражений коронавирусом в случае невыполнения профилактических мероприятий

24 марта 2020 г. 15:51
Источник: 112.ua
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В Украине в случае невыполнения профилактических мероприятий число инфицированных коронавирусом может составить от 200 тыс. до 1 млн человек. Об этом во время брифинга сегодня, 24 марта, заявил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По его словам, есть различные расчеты и прогнозы относительно распространения коронавируса на территории Украины. В свою очередь правительство учитывает все расчеты и внедряет определенные превентивные меры.

"Мы можем говорить о большом количестве, мы можем говорить и о 200 тыс., и о миллионах людей, которые могут заболеть. Но это все будет зависеть от того, как мы будем выполнять профилактические мероприятия", - сказал он.

В то же время замминистра здравоохранения отметил, что в случае выполнения профилактических мероприятий количество зараженных в Украине будет намного меньше, чем указано в расчетах.

По состоянию на 13:30 24 марта в Украине зафиксированы 97 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса Covid-19. Из всех 97 случаев 3 являются летальными, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

На сегодняшний день в мире зафиксированы более 380 тыс. случаев заражения Covid-19, из них почти 17 тыс. - летальные.

 

Видео: 

Брифинг Министерства здравоохранения Украины, 24.03.2020. Полное видео

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