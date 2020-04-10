В Минздраве рассказали о возможности продажи в аптеках экспресс-тестов на коронавирус

10 апреля 2020 г. 13:23
Источник: Левый берег
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Министерство здравоохранения заявляет, что аптеки могут продавать экспресс-тесты на коронавирус.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, передают "Українськi Новини".

"Аптеки могут закупать экспресс-системы. Частные лаборатории могут закупать тест-системы, в том случае, если они соответствуют требованиям биологической безопасности и имеют право работать с возбудителем 2-го класса патогенности", - сказал он.

Ляшко напомнил, что обо всех результатах исследований нужно отчитываться в Центр общественного здоровья.

"Аптеки могут продавать экспресс-тесты, и это вопрос субъекта хозяйствования, который владеет аптекой", - подчеркнул замминистра.

При этом для окончательного диагностирования коронавирусной инфекции применяется метод полимеразной цепной реакции (ПЦР).

 

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