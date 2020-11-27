В Минздраве рассказали об эффективности введения полного локдауна

Полный локдаун - самый эффективный способ замедлить распространение болезни. Введение жесткого карантина в Украине сможет прервать цепочку передачи коронавирусной болезни и тем самым сведет уровень заболеваемости до нуля.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Однако основными предпосылками для внедрения локдауна в Украине будут эпидемическая ситуация и нагрузки на медицинскую систему. Ведь жесткие карантинные ограничения повлияют и на экономику страны.

"С точки зрения эпидемиологии введение жесткого карантина и разрыв полностью цепи передачи болезни, то есть сведение практически к нулю общения между людьми - это лучший способ с точки зрения эпидемиологии для уменьшения заболеваемости COVID-19, и практически ее можно свести к нулю", - заявил он.

Степанов добавил, что сегодня в Украине ситуация напряженная, но полностью контролируемая - медицинская система справляется с нагрузкой.

С 55886 койко-мест, выделенных для оказания медицинской помощи больным COVID-19, пока занято 27 887 или 49,9%.

Опасения в Минздраве вызывает период новогодних праздников из-за больших скопления людей.

Минздрав ожидает, что на следующей неделе можно будет оценить эффект от действия карантина "выходного дня". По предварительным расчетам министерства, он должен приостановить стремительный рост заболеваемости COVID-19 при условии соблюдения ограничений.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за немедленный локдаун на 3-4 недели с программой компенсации.

Специалисты Киевской школы экономики считают, что без введения месячного локдауна изменить ситуацию к лучшему не удастся. По текущему заполнению койкомест в стране критическая нагрузка на систему здравоохранения возможна уже в декабре.